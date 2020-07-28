محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس بلغ 28.615 سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة. وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة. فيروس كورونا الجديد الجزائر.. إصابة 642 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 11 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-28 سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة. Advertisements وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة. 28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:34 PM عدد المرضى بالفيروس بلغ 28.615 عدد المرضى بالفيروس بلغ 28.615 سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة. وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة. ، الجزائر.. إصابة 642 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 11 ،

المصدر : الخليج 365

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