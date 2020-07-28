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ذكرت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الولاية سجلت اليوم (الثلاثاء)، زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأضافت أن فلوريدا سجلت أيضاً 9.230 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.
وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6.240 حالة، وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد وفقاً لإحصاء "رويترز".
"كورونا" ينهي حياة 191 أمريكياً في فلوريدا خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
ذكرت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الولاية سجلت اليوم (الثلاثاء)، زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأضافت أن فلوريدا سجلت أيضاً 9.230 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.
وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6.240 حالة، وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد وفقاً لإحصاء "رويترز".
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
07:44 PM
إجمالي الوفيات بلغ 6.240
ذكرت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الولاية سجلت اليوم (الثلاثاء)، زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأضافت أن فلوريدا سجلت أيضاً 9.230 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.
وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6.240 حالة، وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد وفقاً لإحصاء "رويترز".
، "كورونا" ينهي حياة 191 أمريكياً في فلوريدا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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