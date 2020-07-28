شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: أكدنا على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، التزام المملكة بالتنسيق مع الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا وتمكين هذا البلد من استعادة أمنه.
وقال الوزير عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون : أكدنا على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية
وأضاف: «نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة للوصول إلى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: أكدنا على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.