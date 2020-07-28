شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: أكدنا على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، التزام المملكة بالتنسيق مع الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا وتمكين هذا البلد من استعادة أمنه.

وقال الوزير عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون : أكدنا على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية

وأضاف: «نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة للوصول إلى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره».