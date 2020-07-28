شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعدما تم إغلاقه مؤقتًا.

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركزي الهدا والشفا والوهط والوهيط والوسام وشهار وأجزاء متفرقة من جنوب المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.