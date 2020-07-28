شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: نتابع ما نُشر عن تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت النيابة العامة، عن متابعتها مع الجهات المختصة بشأن ما تم نشره وتداوله من تعرض مواطنة للتعنيف والايذاء .
وكانت مواطنة تدعى غادة، قد نشرت قبل يومين فيديو تشكو فيه تعرضها للظلم من أهلها وإدخالها المستشفى بعد الإدعاء بأنها أصيبت بالجنون .
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