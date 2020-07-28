شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح تأثير تناول السيجارة في الصباح على ضغط المدخن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، تأثير سيجارة الصباح على ضغط المدخن.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" أول سيجارة في الصباح الباكر لها أعلى تأثير على ضغط المدخن خلال ذلك اليوم ".
ولفت النمر:" إذا أضيف إلى ذلك الكافيين في قهوة الصباح فيكون متوسط ارتفاع الضغط الانقباضي حوالي 20 ملم من الزئبق ".
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