شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود : 1000 ريال عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت المديرية العامة لحرس الحدود بالعقوبة التى تصدر بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتى منها عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.

وذكرت أنه يتم معاقبة المخالف في المرة الأولى بغرامة قدرها ألف ريال، وتضاعف العقوبة حال التكرار، أما اذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (999)، في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).