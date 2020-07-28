شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السحابة الخضراء التي أثرت على الشفا بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطارًا متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركزي الهدا والشفا والوهط والوهيط والوسام وشهار وأجزاء متفرقة من جنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهر مقطع فيديو، مشهدًا مهيبًا للسحابة الخضراء التي أثرت على مركز الشفا اليوم .