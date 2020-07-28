شكرا لمتابعة خبر عن طرق الإبلاغ عن عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المُلزمة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يجب تقديم بلاغ فورًا عبر الاتصال بـ 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" عبر الرابط التالي أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يجب تقديم بلاغ فورًا عبر الاتصال بـ 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" عبر الرابط التالي هنـــــــــــا ليتم ضبط المخالفة . وألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عدد من الأنشطة التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر و الآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب .

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