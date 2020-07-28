شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب ارتفاع أسعار المواشي مع اقترب عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح تاجر الأغنام، معيض المرزوقي، سبب ارتفاع المواشي خلال الفترة الحالية التى تشهد اقتراب عيد الأضحى.

وأكد التاجر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن ارتفاع أسعار الأعلاف هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الماشية.

وأضاف أن تربية الماشية تستغرق فترة طويلة، لذلك يقوم التجار برفع الأسعار في عيد الأضحى لتغطية النفقات التى تم صرفوها على الماشية من أعلاف وعمالة وعلاج وخلافه.