بالفيديو .. عاصفة ترابية تجتاح الخرمة شرق مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت محافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية. شهدت محافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية. وأظهر مقطع فيديو متداول، رصده مواطن، العاصفة وهي تجتاج أجزاء شاسعة من المحافظة. الجدير بالذكر أن العاصفة الترابية تحمل فيها الرياح كميات من الرمل في الهواء. وتشكل الرمال سحابة فوق سطح الأرض.

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