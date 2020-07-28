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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازياً بشكل مؤقت؛ بسبب هطول الأمطار. أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازياً بشكل مؤقت؛ بسبب هطول الأمطار. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تنبيه متقدم يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

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