شكرا لمتابعة خبر عن تحديد المستحقين لإجازات الوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حدد نظام العمل، المستحقين لإجازات الوفاة وهم فقط الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
وذكرت المادة الـ13 من النظام، أنه " للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها " .
ويتضمن أقارب الدرجة الأولى كل من "الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات وإن علوا"، كما يشمل أقارب الدرجة الثانية كل من " الأولاد وأولادهم وإن نزلوا " .
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