بالصور.. إغلاق مستودعين في الرياض خزّنا أسماك محظورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إغلاق مستودعين في الرياض قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وأسماك محظورة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء التخزين. أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إغلاق مستودعين في الرياض قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وأسماك محظورة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء التخزين. وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط وحجز ٨٩ طنًا من المنتجات المخالفة، مشيرة إلى أنه تم إحالة المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما. Advertisements

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