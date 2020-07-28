شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة أحد ذوي الهمم في نجران الذي تحول من بائع " بسطة " إلى مالك " فود ترك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): روى أحد ذوي الهمم فينجران قصة تحوله من بائع " بسطة " على الأرصاد إلى مالك " فود ترك ". روى أحد ذوي الهمم فينجران قصة تحوله من بائع " بسطة " على الأرصاد إلى مالك " فود ترك ". وقال أحد ذوي الهمم الذي يدعى أحمد:" بدايتي كانت من بسطة صغيرة على أحد الأرصفة في نجران "، موضحا أنه يملك الآن فود ترك متكاملة. ولفت أحمد إلى أن هذه التغيرات أثرت عليه بإيجابية، مضيفا أنه يطمح في امتلاك محل بقالة كبير أو سوبر ماركت كبير.

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