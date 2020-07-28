شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مستشار تعليمي يعلق على مطالبة المدارس الأهلية بحسم الرسوم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): طالب أولياء أمور بحسم الرسوم الدراسية للفصل الثاني بالمدارس الأهلية بعد التعليق بسبب انتشار طالب أولياء أمور بحسم الرسوم الدراسية للفصل الثاني بالمدارس الأهلية بعد التعليق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقال المستشار التربوي التعليمي الدكتور محمد العامري لقناة " الإخبارية " : لم تقدم أي خدمة مطلقًا لأولياء الأمور خلال فترة تعليق الدراسة. وأضاف : هناك مدارس لم توقع عقد مع أولياء الأمور، ولو هناك عقد سيكون من السهل التقاضي لأنه ظرف طارئ ويحق لأولاء الامور المطالبة بحقهم.

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