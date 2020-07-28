شاهد..لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو وثقه ونشره على حسابه بـ “تويتر”، لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس في بريدة كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو وثقه ونشره على حسابه بـ “تويتر”، لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس في بريدة وظهر قرص الشمس في مقطع الفيديو أثناء مرور محطة الفضاء الدولية على بريدة، موضحا أن مدة العبورأقل من نصف ثانية.

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