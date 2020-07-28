شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع هطول أمطار على المشاعر المقدسة مع اعتدال في درجات الحرارة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عبدالعزيز الحصيني مختص في الأرصاد والفلك، إن فرصة هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة لا زالت واردة.

وأشار الحصيني خلال حواره عبر قناة الإخبارية إلى مناطق سقوط الأمطار بالمملكة ومنها عسير ومكة والمشاعر المقدسة وحائل وتبوك ووادي الدواسر والرياض.

وتوقع الحصيني موجة حار سادسة تتعرض لها المملكة منذ دخول فصل الصيف هذا العام، لافتا إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الموجة الحارة ومنها الرياض والقصيم والجوف وتبوك والقصيم والشرقية.

وأوضح أن موسم طباخ التمر يشتد فيه الحر وترتفع فيه درجات الحرارة لأعلى مستوياتها ويستثنى من ذلك مكة المكرمة، متوقعا أن تمتد السحب الركامية من الطائف ومكة إلى مشعر مني وعرفات إلي مدينة مكة.