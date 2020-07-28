بالفيديو.. لأول مرة هذا العام النساء ضمن شرطة العاصمة المقدسة لخدمة الحجيج

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تشارك المرأة السعودية، لأول مرة، شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة الحجيج هذا العام.
وروت منتسبتان للشرطة لقناة الإخبارية تفاصيل اختلاف العمل في موسم الحج، مقارنة بالأيام العادية، فقالت أفنان، إحدى المنتسبات للشرطة، والمشاركات في موسم الحج هذا العام، إن العمل كثيف في موسم الحج مقارنة بما دونه من أيام، ويستمر العمل خلاله طوال الـ 24 ساعة.
وأشارت المنتسبة أفنان إلى أنها ضمن أول دفعة عسكرية للنساء بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما قالت أريج، خريجة اللغة الإنجليزية، إنها انتسبت للشرطة لتكمل مسيرة والدها الذي أصيب في حرب تحرير الكويت، معبرة عن أمنيتها في أن تكون قدوة لباقي الفتيات في خدمة الوطن والمجتمع.
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