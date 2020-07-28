وزارة الصحة تعلن حصيلة تفصيلية لحالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 353 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 225624 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 326 حالة وتمَّ تعافي 236في الدمام و131 في جدة و125 في بريدة و104 في الهفوف و93 في حفر الباطن و69 في المبرز و67 في سكاكا و66 في القطيف و65 في الطائف و53 في حائل و 43 في أحد رفيدة و42 في المدينة المنورة و40 في الخبر.

كما تعافى 37 في كل من نجران والجبيل و33 في جازان و31 في الخرج و30 في ينبع و28 في رجال ألمع و27 في الظهران و26 في كل من خميس مشيط ووادي الدواسر و23 في تبوك و22 في النعيرية و21 في أبو عريش و18 في بللسمر و17 في كل من بقيق والقوز.

وتعافى 16في كل من بيش ورفحا و15 في كل من الحرجة و ظهران الجنوب و14 في كل من أبها وسبت العلاية وصامطة وراس تنورة و13 في كل من سراة عبيدة وصبيا و12 في كل من عرعر والرس والدرعية و11 في كل من عنيزة و بلجرشي و10 في كل من خليص وعيون الجواء.

كما تعافى 9 في كل من الطوال والدوادمي وتربة وميسان والسحن و8 في كل من رنية والمذنب والجفر و7 في كل من العيدابي وطبرجل و6 في كل من بيشة والحائط وصفوى وحوطة بني تميم وشرورة والسليل والبشائر.

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أيضًا، تعافى و5 في كل من الشملي وحريملاء والقنفذة والعقيق والريث و4 في كل من بطحاء والمضة ورابغ والنماص ودومة الجندل والقويعية والخفجي و3 في كل من رفائع الجمش وعريعرة وجديدة عرعر والزلفي والعيون وفيفا وحالتين فقط في كل من الدائر ومليجة وتبالة والخرمة والأرطاوية والمويه وأحد المسارحة والمجاردة وتثليث وضبا والمزاحمية والبكيرية وضمد وقرية العليا.

وأخيرًا تعافت حالة واحدة في كل من الأسياح وخباش وتنومة والشنان وعقلة الصقور والرويضة وحوطة سدير والبرك والدرب والخاصرة والباحة وعفيف والمجمعة وحبونا والرقعي والمحاني والقحمة ومحايل والكامل والبجادية ونفي والحناكية وضرما وثادق والليث وبدر والوجه والعلا وبقعاء وشقراء وتمير والعيص ووادي الفرع وأضم وثريبان والفرشة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 270831 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تمَّ تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 225624 حالة، كما تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 2789 حالة.

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