وزارة الصحة تعلن نسبة كورونا الجديدة بين الذكور والإناث.. وتوجه نصيحة

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم بفيروس كورونا وعددها 1897حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 41% والذكور 59%، لافتةً أنه تمَّ إجراء (64137) فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3174886) فحصًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَن لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.