أرقام رسمية.. خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 1897 إصابة.

وجاءت الطائف في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 183 إصابة جديدة، وحلّت الهفوف في المرتبة الثانية بـ167 حالة، والرياض ثالثة بـ1118، فيما سجلت مكة المكرمة117 و91 في خميس مشيط و76 في حائل و74 في جدة و67 في الدمام و57 في تبوك و54 في حفر الباطن و49 في بريدة و44 في جازان و36 في المبرز و33 في نجران و32 في أبها.

كما تمَّ تسجيل30 في المدينة المنورة و29 في القطيف و27 في بقعاء و25 في بلجرشي و20 في وادي الدواسر و20 في بللسمر و19 في سبت العلاية و18 في عنيزة و 17 في تثليث و16 في كل من ينبع والرس والظهران و15 في كل من المذنب ورجال ألمع.

وتمَّ تسجيل 14 في الحرجة و13 في كل من بيشة وتربة و11 في كل من الخبر وشرورة و10 في كل من بارق والمضة وأحد رفيدة والجبيل والغزالة والقنفذة والنعيرية وساجر و9 في كل من الحائط والعقيق و 8 في عفيف و7 في كل من الشنان والدوادمي وعيون الجواء والبكيرية.

كما تمَّ تسجيل 6 في كل من الطوال والعيدابي وعرعر ورنية والبدائع والليث و5 في كل من خليص وبقيق والشملي ويدمة والعيون وقلوة وميسان وقرية العليا وراس تنورة و4 في كل من الشعبة والأسياح والمجمعة والبدع والنماص والوجه والخفجي وضمد وفيفا والقرى وأضم.

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أيضًا، تمَّ تسجيل 3 في كل من بطحاء وبدر الجنوب وشواق وسكاكا وتبالة و ضرما وخيبر وصبيا وبيش والحجرة والخرج والفرشة وحالتين فقط في كل من الموسم ورفائع الجمش وعريعرة وسميراء والرويضة والباحة وأبو عريش ورابغ وطريف والخرمة والحناكية وحريملاء وصامطة وحقل ورفحا وشقراء والقريع والجفر والبشائر.

كما تمَّ تسجيل حالة واحدة في كل من موقق وثول والمحاني وسراة عبيدة ومليجة والقحمة ونمرة والكامل والسليمي والقريات وقصيباء ورياض الخبراء وصفوى وحوطة بني تميم وأحد المسارحة والعويقيلة والمجاردة وظهران الجنوب وأملج وتمير والمظيلف.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 270831 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّه تمّ تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 225624 حالة، كما تمَّ تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 2789 حالة.

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