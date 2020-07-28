سقوط 3 أشخاص ارتكبوا 68 واقعة سرقة وسلب ونشل بالدمام

شرطة الشرقية ضبطتهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة..
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية.
وتمثلت في (سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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