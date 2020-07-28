مصادر تطلع «عاجل» على تعديل خطة العودة للمدارس.. وخبير يوضح النطاقات

قالت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، إنَّه من المتوقع أن يطرأ تعديل على آلية العودة للمدارس التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا التي تمحورت حول ثلاثة نطاقات رئيسية كنماذج تشغيلية حسب الحالة الصحية لكل نطاق وهذه النطاقات هي (أحمر، برتقالي، أخضر)، على أن يتم تحديثها في ضوء المستجدات التي ترد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وأصدرت وزارة التعليم قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي ١٤٤٢ه‍ برئاسة الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وكشف مصادر «عاجل» عن أبرز مهام اللجنة المشكلة، مراجعة وتطوير المخطط الشامل المعلن عنه سابقًا؛ مما يوحي بعزم الوزارة على إجراء تعديلات جذرية تضمن سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها في المقام الأول.

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وأضافت مصادر «عاجل»، أنه تمَّ التأكيد من خلال هذا القرار على الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والمنصات والبوابات التعليمية واستمرار المدارس في تفعيل التعليم عن بُعْد في ظل استمرار جائحة كورونا، إذ يأتي ذلك بعد أن اعتمدت الوزارة ست منصات للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم لجميع مراحل التعليم العام.

وكانت «عاجل» قد نشرت، في وقت سابق، عن مقترح تقدَّم به الخبير التعليمي عوض الشمراني، طالب فيه بإعادة النظر في تطبيق هذه النطاقات بشكلها المعلن، مقترحًا على الوزارة التدرج في تطبيق هذه النطاقات لجميع مدارس التعليم العام بما يحقق مبدأ السلامة أولًا، مؤكدًا على أن ذلك أكثر أمانًا واحترازية، خاصةً أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح لهذا الوباء العالمي.

واقترح الخبير التعليمي، في حديثه لـ«عاجل»، أن يتم تطبيق النطاق الأحمر في الشهر الأول من بدء الدراسة لجميع المدارس في جميع المناطق دون استثناء اعتبارًا من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢ه‍، وهو الموعد المحدد لعودة الطلاب والطالبات وحتى تاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٢ه‍، على أن يخضع هذا النطاق للتقييم من قبل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وفي حال تجاوزت نسبة الأمان أكثر من ٧٠٪ يتم الانتقال للنطاق البرتقالي لمدة شهر ثمّ يخضع للتقييم، كذلك حتى تصل نسبة الأمان ١٠٠٪ بعد ذلك يتم الانتقال للنطاق الأخضر.