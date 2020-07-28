بلغت قيمتها 200 ألف ريال ..

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنَّ الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيمًا (منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية ومقيم باكستاني وآخر من الجنسية البنغلاديشية)، لتورطهم بسرقة موادّ صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة. وأوضح أنه جرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: ضبط 12 مقيمًا سرقوا مواد صحية من مستودعات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.