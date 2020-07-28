إلزام 9 أنشطة تجارية جديدة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني

تتصدرها المقاهي ومحلات العصائر..
بدأ «البرنامج الوطني لمكافحة التستر»، اليوم الثلاثاء، إلزام بعض الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني.
وتشمل القائمة: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام.
كما تشمل: محلات العصائر والآيس كريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.
وتضاف هذه الأنشطة الجديدة لأنشطة سابقة: المشاغل وصالونات التجميل، البقالات والتموينات، محطات الوقود.
أيضًا تمَّ التطبيق على ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان،إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقين.
وفي حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يمكنك تقديم بلاغ عبر الاتصال بـ1900 أو تطبيق «بلاغ تجاري» عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2TLTlhv ليتم ضبط المخالفة.
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