عبر بوابة القبول الموحد.. جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجديد

أعلنت جامعة أم القرى نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا و591 متقدمًا ومتقدمة، وسيُتاح خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة من 6- 8 / 12/ 1441هـ.

وهنّأ عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي، الطلبة المرشحين للقبول، لافتًا أنَّ العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441 هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441 هـ.

ولفت الدكتور الغامدي أنّه سيتمّ استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتبارًا من 1 - 4 /1/ 1442هـ، وستُعلن نتائج القبول بها 6 /1 /1442هـ، منوهًا أنَّ العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنيًا من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.

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