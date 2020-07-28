السعودية اليوم / تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان



إسلام آباد 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أعلنت باكستان اليوم تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 275225 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5865 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 242436 حالة، بينما توجد 1217 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

19:13ت م

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إسلام آباد 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعلنت باكستان اليوم تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " ، و23 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 275225 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5865 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 242436 حالة، بينما توجد 1217 حالة في وضع حرج.// انتهى //19:13ت م0190

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