حج / منظمة التعاون الإسلامي تزود وسائل الإعلام في الدول الإسلامية بوسائل متابعة خطبة عرفة



جدة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

شرعت الأمانة العامة، بالتنسيق مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA)، أحد أجهزة المنظمة المتخصصة، بتزويد وسائل الإعلام المختلفة في الدول الأعضاء في المنظمة، بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام على الهواء مباشرة.

ويمكن متابعة الخطبة بعشر لغات عبر التطبيق الإلكتروني بواسطة الأجهزة الذكية (Arafat Sermon app) ، والموقع الإلكتروني المخصص لخطبة عرفة باللغات (www.arafat.gph.gov) ، والبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام (www.gph.gov.sa) ، ومنصة منارة الحرمين (https://manaratalharamain.gov.sa) ، واللغات العشر العالمية التي سيتم بها ترجمة خطبة عرفة هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردو، الفارسية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوسا).

وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية

وأوضح العثيمين ، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ستوفر روابط متابعة خطبة عرفة على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للمنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الرسمية الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية.

// انتهى //

18:56ت م

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جدة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسشرعت الأمانة العامة، بالتنسيق مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA)، أحد أجهزة المنظمة المتخصصة، بتزويد وسائل الإعلام المختلفة في الدول الأعضاء في المنظمة، بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام على الهواء مباشرة.ويمكن متابعة الخطبة بعشر لغات عبر التطبيق الإلكتروني بواسطة الأجهزة الذكية (Arafat Sermon app) ، والموقع الإلكتروني المخصص لخطبة عرفة باللغات (www.arafat.gph.gov) ، والبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام (www.gph.gov.sa) ، ومنصة منارة الحرمين (https://manaratalharamain.gov.sa) ، واللغات العشر العالمية التي سيتم بها ترجمة خطبة عرفة هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردو، الفارسية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوسا).وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية -رئيسة القمة الإسلامية- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار ، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، يعد خدمة جليلة تمكن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.وأوضح العثيمين ، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ستوفر روابط متابعة خطبة عرفة على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للمنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الرسمية الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية.// انتهى //18:56ت م0189

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