السعودية اليوم / 2.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في السودان



الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف): يعاني سنويًّا قُرابة 2.7 مليون طفل في السودان ممن هم دون سن الخمس سنوات من سوء التغذية، ومن بين هؤلاء يعاني 522.000 طفل من سوء التغذية الحاد والوخيم.

وأوضحت “يونسيف” في تقرير اليوم، أن أكثر المناطق التي يعاني أطفالها من سوء التغذية غرب دارفور، على الرغم من سنوات من التدخلات الإنسانية، مشيرة إلى أن الأطفال يتلقون الرعاية يوميا عبر مراكز التغذية وذلك بعد إجراء الفحص الروتيني في المراكز المجتمعية أو في مراكز التغذية، أو أثناء برنامج التحصين الموسع.

وأرجعت “يونسيف” أسباب سوء التغذية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما الدخن والذرة البيضاء وزيت الفول السوداني والسكر ودقيق القمح والوقود، مما أدى إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لمعظم العائلات، وساهم بالتالي في الحد من تنوع وكمية الغذاء المستهلك.

وبينت أن نتيجة الصراعات المجتمعية، كانت نزوح من مخيم “كريدينغ”، يقدر عدده بـ (45.000) عائلة خلال شهر ديسمبر 2019م، وأوائل شهر يناير 2020م، على الرغم من وجود استجابة من المجتمع الإنساني.

وأضافت: إلا أن النزوح أدّى إلى تعطيل سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بشكل عام، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، خاصة فيما يتعلق بتغذية الرضع وصغار الأطفال، مؤكدة أن الأمن الغذائي يكاد يكون معدوما ، فهناك العديد من العائلات الفقيرة للغاية بحيث لا تستطيع أن تجد لقمة طعام تأكلها.

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18:43ت م

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