شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخصين سرقا 300 ألف ريال من عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة الرياض، بإثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن ـ بفضل الله ـ من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض، وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور) حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر)، وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بشخصين سرقا 300 ألف ريال من عملاء البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.