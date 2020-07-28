صور.. معرض حواء يجسد إبداعات فنانات جسفت عسير افتراضيًا

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت بعسير معرض حواء لفناناتها صيف عسير هذا العام 2020.

إبداعات معرض حواء

وجمع المعرض عددًا من الأعمال الفنية التشكيلية المسندية التي مثلت الرسم، والتصوير التشكيلي، والرسم على الحرير، أبدعتها الفنانات: حنان الشهراني، ومها الزهواني، وعزيزة الشهري، وختمة السهل، ومجدولين بتيل، وزكية الزهيري، وعائشة عسيري، وأمجاد الشريم، وصالحة الأحمري، وأريج الزيلعي، وراوية الشهري، وعافية الفيفي، وسلمى القحطاني، ونوف القحطاني، وبدرة العلياني.

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حزمة من الأنشطة الصيفية

وذكرت المشرفة على المعرض وعضو مجلس إدارة جسفت عسير الدكتورة حنان الشهراني أن المعرض يأتي ضمن حزمة من الأنشطة لصيف هذا العام، وتم تنظيمه إلكترونيًا بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، بهدف إثراء الساحة الفنية التشكيلية، وتفعيل الحراك الفني التشكيلي بأعمال مسندية متنوعة من حيث الموضوع والتقنية والخامة، وفق أطروحات بصرية تمثل مختلف الاتجاهات الفنية بما يسهم في نقل إبداعاتهن الفنية للعالم من خلال استخدام التقنية، ونشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقدمة شكرها لفنانات الجمعية المشاركات في المعرض، مضيفة بأنه يمكن مشاهدة المعرض والتجول في أقسامه من خلال الرابط التالي: (هنا).

يذكر أن الجمعية تعمل الآن على تنظم معرض (آدم1) الافتراضي لمنسوبي الجمعية من الفنانين، إضافة إلى ضيوف شرف من مختلف مدن المملكة.

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