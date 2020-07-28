اخبار السعوديه

درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-28

درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة غدًا إلى 50 مئوية في حفر الباطن ورفحاء فيما ستصل إلى 48 في سكاكا، بينما تسجل كل من الأحساء وعرعر 47 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة غدًا

أما على صعيد أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة حيث تسجل كل منهما 28 مئوية، فيما ستكون 30 في كل من تبوك وحائل، بينما تسجل بريدة والوجه 32 درجة في كل منهما، وستكون درجة الحرارة في جدة 40 وفي مكة المكرمة والرياض 44.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.


جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا