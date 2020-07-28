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درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة غدًا إلى 50 مئوية في حفر الباطن ورفحاء فيما ستصل إلى 48 في سكاكا، بينما تسجل كل من الأحساء وعرعر 47 درجة.
درجة الحرارة المتوقعة غدًا
أما على صعيد أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة حيث تسجل كل منهما 28 مئوية، فيما ستكون 30 في كل من تبوك وحائل، بينما تسجل بريدة والوجه 32 درجة في كل منهما، وستكون درجة الحرارة في جدة 40 وفي مكة المكرمة والرياض 44.
حالة الطقس غدًا
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