السعودية | مسارات مخصصة في المسجد الحرام لكل فوج من الحجاج

شكرا لقرائتكم مسارات مخصصة في المسجد الحرام لكل فوج من الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في المسجد الحرام لكل فوج من الحجاج، ‏بما يحقق التباعد بين الحجاج، وبحسب ما نص عليه بروتوكول الحج هذا العام.

واستكملت الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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كما عملت بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

ورفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

إلى ذلك عملت على الوقوف ميدانياً مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.