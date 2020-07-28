شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: هناك توافقا مع الجزائر حول الملف الليبي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إن هناك توافقا مع الجزائر حول الملف الليبي وضرورة أن يكون الحل ليبي-ليبي.

Advertisements وأضاف أن هناك توافقا مع الجزائر على الوصول لتسوية سلمية في ليبيا تنهي الصراع وتحمي ليبيا من الإرهاب ومن التدخلات الخارجية. وتابع: نشدد على أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السياسي

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