السعودية | وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور الجزائر حاليا، جلسة مباحثات اليوم مع معالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقدوم، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

وكان سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له، قد وصل مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية في زيارة رسمية.

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