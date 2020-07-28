شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف وسيول لمدة ساعتين على الطائف والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من عواصف رعديه مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات: (الطائف - الهدا) ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. وقالت الهيئة هذه الحالة تبدأ من الساعة 4.30 مساء اليوم ومستمرة حتى الساعة 6:35 مساء.

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