شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 68 سرقة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب ونشل في أحياء متفرقة بمدينة الدمام. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل ) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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