شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تشكيل عصابي سرقوا مستودع موادّ صحية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيما ( منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية و مقيم باكستاني و آخر من الجنسية البنغلاديشية )، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العام

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