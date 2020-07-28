شكرا لقرائتكم الميزانية السعودية.. الإيرادات 133 مليار ريال والمصروفات 243 مليار ريال في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-28 الميزانية السعودية.. الإيرادات 133 مليار ريال والمصروفات 243 مليار ريال في الربع الثاني عجز الميزانية بلغ 109 مليارات ريال متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة المالية عن ملامح الميزانية السعودية للربع الثاني من 2020 حيث بلغت الإيرادات 133 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 243 مليار ريال. وبذلك يصل العجز إلى حوالي 109 مليارات ريال. Advertisements مقارنة الميزانية السعودية خلال الربعين الأول والثاني وكان التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة، أظهر أن الإيرادات بلغت 192 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال. وبحسب التقرير الربعي للمالية جاء العجز للربع الأول 34 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 128 مليار ريال بانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي.



جديد الأخبار المزيد شارك الخبر





تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميزانية السعودية.. الإيرادات 133 مليار ريال والمصروفات 243 مليار ريال في الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.