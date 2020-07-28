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2020-07-28 النيابة : مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت النيابة العامة من مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي. Advertisements وأشارت إلى أن هذه المخالفة تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند (أولًا / ٨).



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