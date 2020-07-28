حالة الطقس في مكة والمشاعر

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

Advertisements

تفاصيل حالة الطقس في مكة

وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 42 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المزيد

جديد الأخبار