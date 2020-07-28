استشارية باطنة: صيام يوم عرفة استثنائي فلا ترهقوا المعدة بالدسم

2020-07-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تمثل وجبة الإفطار مع صيام يوم عرفة أهمية كبيرة، حيث تعد الوجبة الرئيسية، التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الصوم، وتمتلئ المائدة في إفطار صوم عرفة بأصناف عديدة من الأطعمة، التي تتنوع بين البروتين والنشويات والكربوهيدرات والحلويات.

لا ترهقوا المعدة بعد صيام يوم عرفة

دعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، إلى تناول الإفطار الصحي بعد صيام يوم عرفة وعدم إرهاق المعدة بالأطعمة الدسمة إذ إن الحكمة من صيام هذا اليوم اكتساب فضائله وثوابه والأجر والحسنات والتسابق لتكفير الذنوب.

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وقالت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، يعتبر صيام عرفة يوم استثنائي كل عام، وبإمكان الفرد أن يتناول الإفطار الصحي وذلك بتناول الرطب أو التمر لاحتوائهما على سكريات بسيطة سهلة الامتصاص، لأن الجسم بعد الصيام يكون بحاجة للطاقة ولإمداده بالسوائل الضرورية، وتناول قليل من الشوربة لتزويد الجسم بالسوائل، تناول السلطة والتي تعتبر من الأطعمة الضرورية للجسم كونها مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمعادن والألياف، وتناول كمية معتدلة من طعام الطبق الرئيسي للحفاظ على صحة جيدة مع الحد من تناول المقليات، مع الحرص على تجنب الإكثار من تناول الطعام في وجبة الفطور لأنها تسبب التخمة وإرهاق الجهاز الهضمي، والحرص على تناول السوائل.

يطرد سموم الجسم

وتؤكد الدكتورة حمد، أنه بجانب ما يحمله صيام يوم عرفة من قيَم ومعانٍ سامية وفوائد صحية للجسم فإن صيام هذا اليوم يساعد بطرد السموم من الجسم وتعزيز حركة الدورة الدموية وتنشيط عمل الجهاز المناعي، كما يزيد قوة الخلايا في التحمل والمقاومة، ويمنع حدوث الالتهابات، كما يخفف الصوم من العديد من اضطرابات الألم المزمنة مثل (التهاب المفاصل المزمن)، كما يساعد صوم هذا اليوم في استقبال العيد أيضًا بصحة ورشاقة أكبر.

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