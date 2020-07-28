متخصص اضطرابات النوم لـ” المواطن”: العيد ليس للإرهاق الـجسدي والذهني

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متخصص اضطرابات النوم لـ” متابعات الخليج 365”: العيد ليس للإرهاق الـجسدي والذهني
السهر يحرم الجسم من هرمون الميلاتونين والكورتيزول
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذر استشاري أمراض الصدر وعلاج اضطرابات النوم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور أيمن بدر كريّم، من السهر أيام عيد الأضحى وعدم إعطاء الجسم كفايته من النوم والراحة.
وأوضح في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” أن السهر خلال أيام عيد الأضحى يؤدي إلى التخلي عن ساعات النوم الصحية التي يحتاجها الفرد لها مما يعرضه لفرط الإرهاق الجسدي والذهني.
اضطرابات النوم واختلال الساعة البيولوجية
وبيّن أن السهر وحرمان الجسم من النوم يؤدي بالفرد إلى النوم في أوقات غير منتظمة، وهو ما يحرم الفرد من فوائد النوم الصحي ليلًا، بجانب اختلال نمط الساعة البيولوجية، والإصابة بعدد من اضطرابات النوم كالحرمان الحاد والمزمن من النوم، ومُشكلات الجهاز الهضمي، والتعرض لتعكر المزاج وخمول الذهن والبدن.
تعكر المزاج والإعياء
وأكد الدكتور كريّم، أنه بالسهر لساعات طويلة وخصوصًا من قبل الأطفال يتعرض الإنسان لرداءة طبيعة النوم وتعكّر المزاج والأعياء في فترات الاستيقاظ، نتيجة اضطراب إفراز هرمونات كالميلاتونين والكورتيزول، ومما يزيد المشكلة تعقيدًا الإفراط في استخدام الجوال والأجهزة ومشاهدة المسلسلات والبرامج التليفزيونية حتى ساعات متأخرة جدًا، مما يحفز على السهر وتأخّر مرحلة النوم، فخير نصيحة هي تجنب السهر وتنظيم النوم والحد من استخدام الأجهزة قبل النوم، وتناول الأكل الصحي، والحد من تناول الشاي والقهوة.
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