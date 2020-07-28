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2020-07-28 ضبط 3 مواطنين في الدمام تورطوا بـ86 جريمة سرقة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض على (3) أشخاص ارتكبوا (68) قضية سرقة وسلب ونشل في أحياء متفرقة بمدينة الدمام. تفاصيل ضبط عصابة الدمام وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل ) في أحياء متفرقة، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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