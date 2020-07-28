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كيفية إرسال ملفات أكبر من 16 ميغابايت عبر WhatsApp
خدعة بسيطة من خلال الاستعانة بـ قوقل درايف
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
WhatsApp هو واحد من تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، فهو سهل الاستخدام، ويتضمن الكثير من المميزات التي تُمكِن المستخدمين من مشاركة أفكارهم الإبداعية مع أصدقائهم وعائلاتهم.
ويسمح التطبيق بإرسال المستندات بأكثر من صيغة مثل PDF أو ملف Excel، أما بالنسبة للوسائط فيجب ألا يتعدى مقطع الفيديو 16 ميغابايت، وإذا حاول المستخدم إرسال ملف أكبر من هذا الحد، فسيعرض له التطبيق المملوك لـ فيسبوك رسالة تفيد بعدم إمكانية ذلك.
ولحسن الحظ، يوجد حل بديل يمكّن مستخدمي واتس اب من مشاركة الملفات الكبيرة وهو الاستعانة بـ بقوقل درايف.
خدعة إرسال الملفات الكبيرة على WhatsApp:
وتكمن خدعة إرسال الملفات الكبيرة على WhatsApp في تحميل هذه الملفات على Google Drive ثم مشاركة هذا الرابط على WhatsApp، وإليك الخطوات بحسب ما عرضها موقع HT tech:
1- افتح قوقل درايف Google Drive.
2- اضغط على أيقونة زائد في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
3- اضغط على تحميل ملف> ثم فتح.
4- بمجرد تحميل الملف، سترى الملف في الأعلى في تطبيق قوقل درايف Google Drive.
5- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الملف.
6- اضغط على خيار نسخ الرابط Copy Link.
7- افتح واتس آب> ثم اختر جهة الاتصال التي تريد مشاركة الرابط معها.
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