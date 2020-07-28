تغريم مستثمر مسلخ أمانة عسير بالحد الأعلى من لائحة العقوبات

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تفقد أمين منطقة عسير اليوم مسلخ الأمانة، مطلعًا على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي.

كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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تكثيف الرقابة في مسلخ أمانة عسير

وشدد الحميدي على إدارة المسلخ والعاملين فيه بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما يشهده خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي كما وجه بتغريم المستثمر بالحد الأعلى من لائحة الغرامات لعدم جودة النظافة.

الصحة والسلامة أولوية

وأكد الحميدي بأن صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته للاشتراطات الصحية المنصوص عليها في عقود التشغيل سوف يتم تطبيق الأنظمة بحقه وفق العقوبات المقررة مع إعادة النظر في التعامل معه مجددًا ولن نسمح بأي تساهل أو تخاذل.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين بالامتثال بالإجراءات الوقائية والدخول عبر التطبيق الذي تم إطلاقه مؤخرًا لحجز موعد لذبح الأضحية والذي تم العمل به كأحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة بالإضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقًا التي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.

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