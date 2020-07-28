صور.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع قنا والأهالي يطالبون بالحلول

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - قنا

اشتكى عدد من سكان مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير من ارتفاع منسوب المياه بعدد من شوارع المركز وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت.

مخاطر ارتفاع منسوب المياه

وأوضح عدد من الأهالي أن ارتفاع منسوب المياه في الشوارع قد يتسبب في حدوث بعض الأعطال والتلفيات في مركباتهم؛ مما قد يتسبب لا سمح الله في وقوع حوادث مرورية.

وطالب الأهالي في الوقت ذاته من الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول المناسبة إلي تكفل عدم ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات.

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حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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