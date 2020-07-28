السعودية | هذا هو خطيب يوم عرفة لحج هذا العام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام. يذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

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