السعودية | بهذا اليوم.. تستبدل كسوة الكعبة المشرفة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تبعاً للعادة السنوية.. من المقرر أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة غداً الأربعاء.

وسيتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بتعاون عدة إدارات في عملية تبديل الكسوة بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. في حين سيتم نقل الكسوة عبر أسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت سيارات لنقل الصُنّاع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

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